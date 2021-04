LIVE | Bezorgd OMT wil strengere regels bij proefevenementen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

08.20 - Bezorgd OMT wil andere regels bij proefevenementen

Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Zo zou de sneltest die bezoekers vooraf moeten doen hooguit 24 uur geldig moeten zijn, in plaats van de huidige 40 uur, vinden de gezondheidsdeskundigen. Ook een tweede test, na afloop van het evenement, kan de „potentieel negatieve effecten” verkleinen.

Na een negatieve sneltest mogen mensen tal van evenementen bezoeken. Het OMT voorziet daardoor een toename van het aantal coronabesmettingen door de pilots, want volledige zekerheid geeft zo’n test niet. Ze merken in hun laatste advies ook op dat de evenementen „de uitstraling kunnen hebben dat de epidemiologische situatie verdere versoepelingen mogelijk maakt.” En dat is onterecht, want de piek in het aantal coronabesmettingen moet nog komen, aldus het OMT. „Een juiste communicatie is essentieel.”

De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo’n 200.000 deelnemers worden verwacht bij de evenementen, die door heel Nederland worden gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen als de reisbewegingen naar alle evenementen toe leveren risico’s op. Als het puur zou gaan om onderzoek naar de mogelijkheden „zouden maximaal 10 goed geselecteerde en voorbereide events voldoende moeten zijn”, vindt het OMT.

Als ook nog de groepsgrootte tijdens de evenementen verder wordt beperkt, is het na besmettingen beter mogelijk om bron- en contactonderzoek te doen, schrijven de deskundigen. Verder wijzen ze erop dat „aanvullende risico’s” ontstaan doordat kinderen onder de 12 jaar volgens de huidige regeling geen test hoeven te doen.

Ondanks de testen en andere voorzorgsmaatregelen voorzien de adviseurs van het kabinet dat het totale aantal coronabesmettingen in april 0,6 procent tot 1 procent hoger zal uitvallen door de pilots. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het OMT laat de kans op zogeheten superspreading events, met heel veel gelijktijdige infecties, in de schattingen nog buiten beschouwing.

07.22 Levering zelftests aan scholen start volgende week

Scholen in het basis en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests geleverd voor hun personeel. Het kabinet wil vanaf 3 mei de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De zogeheten antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een stuk sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt met een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen.

De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen. Ook mensen die op een kinderopvang werken die in hetzelfde gebouw als de school zit, komen in aanmerking voor een test. De Jonge denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord bij mensen die geen klachten hebben.

07.20 - Janssen-vertraging ramp voor Nederland?

De aangekondigde leveringsstop van farmaceut Johnson & Johnson roept veel vragen op. Wat betekent dit voor de Nederlandse vaccinatiestrategie? Kunnen we allemaal nog wel voor 1 juli de eerste prik krijgen?

07.03 - Minder kijkers voor coronapersconferentie Rutte en De Jonge

Ruim 4 miljoen mensen stemden dinsdagavond af op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige persconferentie over de coronamaatregelen, op 23 maart. Toen keken ruim 5 miljoen mensen.

Ook de persconferenties van Rutte en De Jonge in de weken daarvoor werden beter bekeken. Zo trok de persconferentie op 8 maart 5,5 miljoen kijkers en die op 23 februari bijna 6,5 miljoen kijkers. De coronapersconferentie van eind april vorig jaar werd het beste bekeken, destijds zaten er 7,8 miljoen mensen voor de buis.

Zoals gebruikelijk keken ook dinsdag de meeste mensen, zo’n 2,6 miljoen, naar de persconferentie op NPO 1. Ongeveer 1,1 miljoen mensen zagen Rutte en De Jonge via RTL 4 en 428.000 via SBS6, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De persconferentie op NPO 1 was dinsdag het best bekeken programma van de dag. Daarop volgden het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen, NPO 1) en De Vooravond (1,5 miljoen, NPO 1).

06.56 - ’Effecten uitstel tweede prik verder onderzoeken’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil verder uitzoeken wat het oplevert als de tweede prik van Pfizer en Moderna uitgesteld wordt. Nu zitten er nog respectievelijk zes en vier weken tussen de eerste en tweede prik van deze vaccins, maar de Gezondheidsraad adviseerde dat dit mogelijk ook naar twaalf weken kan. Dan zouden al eerder mensen hun eerste prik kunnen krijgen.

Het adviesorgaan temperde zelf al wel gelijk de verwachtingen van deze te nemen maatregel. Mogelijk scheelt het een tot vijf ziekenhuisopnames per dag, maar dit eerste effect is pas vanaf eind mei merkbaar. Op de kortere termijn zal het de druk op de zorg dus niet verlichten.

06.45 - Studie: wie weinig beweegt, loopt hoger risico op dood aan corona

Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderzijds weinig beweegt, loopt een groter risico om te overlijden aan een coronabesmetting of een ernstiger ziekteverloop, stellen de auteurs van een studie onder 50.000 personen die dinsdag verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine. Tot dusver werden het mannelijk geslacht, gevorderde leeftijd, suikerziekte, obesitas en hart- en vaatziekten al in verband gebracht met een hogere sterfkans. Daar is een tekort aan beweging nu dus bij gekomen.

Mensen die in de twee jaar voor de uitbraak van de coronapandemie fysiek inactief leefden, maken meer kans om te moeten worden opgenomen, om op de intensive care terecht te komen en om te sterven, concluderen de onderzoekers.

06.30 - Tweede proefreis

Begin mei gaat er een tweede groep Nederlanders naar het buitenland voor een proefvakantie. Ze gaan naar Gran Canaria, en krijgen meer vrijheden dan de groep die nu voor de eerste testreis op Rhodos zit. Ze mogen namelijk wel hun hotel uit.

06.08 - ’Immune’ bedevaartgangers luiden in Mekka begin ramadan in

Bedevaartgangers die worden beschouwd als immuun tegen het coronavirus hebben dinsdag rondjes gelopen rond de Kaäba in het Saudische Mekka, de heiligste plaats van de islam. De pelgrims die meededen aan de umrah, een bedevaart die het hele jaar door gemaakt kan worden, luidden er de islamitische vastenmaand ramadan in.

De gelovigen, allemaal met mondkapjes, werden in kleine groepjes de Al-Masjid al-Haram binnengelaten om zeven keer rond de Kaäba te lopen. De godsdienstige rituelen moesten allemaal met strikte inachtneming van het afstand houden worden uitgevoerd.

06.02 - Geen tweede prik met AstraZeneca voor Duitse 60-minners

Duitsers onder de 60 jaar die al een eerste dosis van het coronavaccin van AstraZeneca toegediend hebben gekregen, zullen voor hun tweede prik een ander vaccin krijgen. Dat hebben de federale regering en de deelstaatministers van Volksgezondheid van Duitsland dinsdagavond beslist.

Duitsland besliste op 30 maart om het gebruik van het AstraZeneca-vaccin te beperken tot 60-plussers wegens een klein risico op zeldzame bloedstolsels. Mensen jonger dan 60 jaar die voor die datum al een eerste dosis kregen, zullen nu een tweede prik krijgen met het Pfizer/BioNTech- vaccin of dat van Moderna.

De minister van Volksgezondheid van Beieren en voorzitter van de ministerconferentie, Klaus Holetschek, heeft verzekerd dat de nieuwe werkwijze „een goede bescherming” zal bieden.