LIVE | In vijf Utrechtse cafés gaat de tap open!

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

10.58 - Proost in vijf Utrechtse cafes

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer en burgemeester Sharon Dijksma waren woensdagochtend present bij de aftrap van een proef met cafebezoek. De bestuurders kwamen samen in de Beurs in hartje Utrecht.

Vijf Utrechtse cafés laten enkele dagen gasten toe, op vertoon van een negatief coronatestbewijs. Onderzocht wordt hoe de kroegen weer op een veilige manier open kunnen.

Om 12.00 uur gaat de tap open voor mensen die een plekje hebben weten te reserveren. Ruim een half miljoen mensen hebben geprobeerd een plek te bemachtigen. Drieduizend gelukkigen mogen uiteindelijk meedoen.

Deelnemers konden een tijdslot van twee uur reserveren in Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin en ’t Oude Pierement. De vijf horecazaken mogen van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 april als proef van 12.00 uur tot 20.00 uur open.

Tijdens de zogeheten Fieldlab bekijkt TNO hoe de bezoekers en het personeel zich houden aan de coronamaatregelen en -afspraken. Per dag kunnen duizend mensen een drankje komen doen.

De opgedane kennis wordt gebruikt om te bekijken of en hoe cafés en kroegen weer veilig en verantwoord open kunnen. Deze praktijktesten zijn ondersteunend aan - en dus geen voorwaarde - voor heropening, benadrukken de initiatiefnemers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Horeca Alliantie en TNO hebben de ’Fieldlabs’ opgezet.

10.55 - Deense grens open voor ingeënte Europeanen

Europeanen die zijn ingeënt met een coronavaccin kunnen in mei weer zonder beperkingen naar Denemarken reizen. Ze krijgen dan niet meer te maken met een testplicht en hoeven ook niet in quarantaine na aankomst, meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het nieuwe beleid gaat gelden voor inwoners van EU-lidstaten en Schengenlanden waar het aantal coronabesmettingen niet te hoog ligt. Mensen uit die landen mogen ook op vakantie in Denemarken, dat op 21 april begint met het stapsgewijs doorvoeren van versoepelingen in het reisbeleid.

Het 5,8 miljoen inwoners tellende Denemarken maakt ook zelf haast met het vaccineren van inwoners. Het lukte de autoriteiten om maandag 104.824 doses te laten toedienen van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat betekent dat in een dag tijd bijna 1 op de 50 Denen is gevaccineerd, het hoogste aantal tot dusver. Dat gebeurde in het kader van een grootschalige oefening voor een periode waarin meer vaccins beschikbaar zijn.

10.52 - ’Geen ruimte om markten helemaal te heropenen’

Elke versoepeling leidt tot meer coronabesmettingen en dat laat de huidige situatie niet toe. Daarom kunnen marktkramen die andere artikelen dan levensmiddelen verkopen niet worden toegelaten op markten. Dat zei de advocaat namens de Staat tijdens het kort geding dat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had aangespannen om heropening af te dwingen.

Markten zijn op dit moment alleen open voor kramen die voedingswaren verkopen of essentieel geachte drogisterijwaren. Andere marktkooplieden worden geweerd om coronabesmettingen te voorkomen. Volgens de CVAH zou het om een kleine groep extra kramen gaan en is het oneerlijk dat in supermarkten wel niet-essentiële producten te koop zijn. Mocht de rechter heropening van alle kramen afwijzen, dan vraagt de CVAH om in ieder geval bestellen en afhalen toe te staan. „In Harderwijk en op Urk wordt dit al toegestaan”, aldus de marktkooplieden.

Maar de Staat ziet geen ruimte voor versoepelingen en wees op de coronapersconferentie van dinsdagavond. Daaruit bleek dat Nederlanders pas een eerste stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen verwachten als de piek van de derde coronagolf voorbij is. „Het is nog steeds crisis in de ziekenhuizen. De druk op de zorg is sinds de eerste golf nog niet zo hoog geweest”, zei de advocaat namens de Staat.

De rechter doet op 28 april uitspraak in de zaak. „Eigenlijk hoop ik dat het over twee weken niet meer nodig is”, zei hij, hopende dat de piek van de derde coronagolf dan achter de rug is.

09.56 - Braziliaanse variant gaat 49 procent sneller rond, schat OMT

De Braziliaanse variant (P1) van het coronavirus verspreidt zich volgens een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) bijna de helft sneller dan de ’klassieke’ versie van het virus. Over de exacte hoogte van het reproductiegetal van P1 bestaat nog „grote onzekerheid”, benadrukken de deskundigen, maar vooralsnog gaan ze uit van 49 procent meer besmettelijkheid.

De Braziliaanse variant zou daarmee nog besmettelijker zijn dan de Britse variant, die nu goed is voor negen op de tien besmettingen in Nederland. Voor de Britse variant wordt het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, 33 procent hoger ingeschat dan voor de oudere virusversie, die erdoor is verdrongen. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus. Ook daarover is nog geen zekerheid, maar de variant geldt als „zorgelijk.”

In de steekproeven die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) elke week neemt uit positieve coronatesten, is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Hoe de verspreiding verder zal gaan is ongewis, maar het valt volgens het instituut niet uit te sluiten dat P1 op termijn dominant wordt.

09.35 - Ademtesten steeds vaker ingezet

De GGD’en gaan de komende maanden op steeds grotere schaal ademtesten gebruiken in de coronateststraten. Op zo’n 65 locaties moet de ademtest worden ingevoerd in het tweede kwartaal, laat brancheorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Die mikt erop dat in juni ruim 500 ademtestapparaten beschikbaar zijn. Ze worden onder meer in Amsterdam al gebruikt.

Ademtesten geven, nadat iemand er enkele keren in heeft uitgeademd, direct een uitkomst. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de PCR-testen die gelden als de ’gouden standaard’. Een wattenstaafje in de neus hoeft er bij een ademtest ook niet aan te pas te komen. De apparaten kunnen goed vaststellen dat iemand géén coronavirus bij zich draagt. Valt de test negatief uit, dan is dat resultaat zeer betrouwbaar, zo bleek uit proeven. Als het apparaat besmetting niet uitsluit, is een andere coronatest nodig. Dat kan een PCR-test zijn, of een sneltest.

08.59 - ’1700 ic-bedden vrijwel zeker niet haalbaar, operaties op dag zelf afgezegd’

Verdere uitbreiding van de capaciteit op de intensive care naar 1700 bedden in de strijd tegen het coronavirus is „vrijwel zeker niet haalbaar.” Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Het zorgsysteem piept en kraakt al onder de huidige opschaling van 1450 naar 1550 bedden. Bestuurders en zorgverleners geven aan dat die operatie „zeer moeilijk” is en gepaard gaat met een „drastische afschaling” van ziekenhuisbehandelingen die eigenlijk binnen zes weken moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen, aldus hoofdinspecteur Korrie Louwes. Het komt voor dat operaties op de dag zelf moeten worden afgezegd.

Het aantal bedden dat tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 beschikbaar was, zou nu niet meer haalbaar zijn door het hoge ziekteverzuim. Ⓒ ANP/HH

Dat een verdere uitbreiding van de ic-capaciteit er hoogstwaarschijnlijk niet in zit „heeft met name te maken met uitval van zorgverleners en beperkte mogelijkheden om zorgverleners meer en anders in te zetten”, schrijft Louwes.

Verscheidene ziekenhuisbestuurders waarschuwden al eerder dat de ic-capaciteit niet nog verder kan worden vergroot. Het aantal bedden dat tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 beschikbaar was, zou nu niet meer haalbaar zijn door het hoge ziekteverzuim.

08.42 - ’Schimmige marktpartijen storten zich op handel in vaccins’

Gezondheidsautoriteiten en overheden in Europa krijgen geregeld vaccins aangeboden via niet-officiële kanalen. Er zijn illegale bestellijsten in omloop met onder meer de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Spoetnik-V. Dat melden Follow the Money, het Italiaanse IrpiMedia en de Duitse Bayerische Rundfunk op basis van een gezamenlijk onderzoek. Volgens Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat het om nepvaccins en om vaccins die nog niet zijn goedgekeurd. Meerdere handelaren zijn al op de vingers getikt.

In Nederland kwamen er vaccin-aanbiedingen binnen bij de GGD, zo ontdekte Follow the Money. Een woordvoerder van de IGJ bevestigt de gang van zaken. „De IGJ heeft inmiddels meerdere berichten gekregen dat er via verschillende routes vaccins worden aangeboden. Tot nu blijkt het vaak te gaan om illegale vaccins die nog niet door de EMA zijn goedgekeurd of om nepvaccins. Het is niet verstandig om hier gebruik van te maken omdat het grote medische risico’s met zich mee kan brengen. De Europese inspectiediensten zijn alert op eventueel aanbod van illegale vaccins.”

De Inspectie stuitte in haar onderzoek alleen nog maar op aanbiedingen, niet op de eigenlijke vaccins. Ze vermoedt dat „eventuele klanten mogelijk zouden worden opgelicht” en zegt actie te ondernemen tegen de aanbieders.

08.20 - Bezorgd OMT wil andere regels bij proefevenementen

Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Zo zou de sneltest die bezoekers vooraf moeten doen hooguit 24 uur geldig moeten zijn, in plaats van de huidige 40 uur, vinden de gezondheidsdeskundigen. Ook een tweede test, na afloop van het evenement, kan de „potentieel negatieve effecten” verkleinen.

Na een negatieve sneltest mogen mensen tal van evenementen bezoeken. Het OMT voorziet daardoor een toename van het aantal coronabesmettingen door de pilots, want volledige zekerheid geeft zo’n test niet. Ze merken in hun laatste advies ook op dat de evenementen „de uitstraling kunnen hebben dat de epidemiologische situatie verdere versoepelingen mogelijk maakt.” En dat is onterecht, want de piek in het aantal coronabesmettingen moet nog komen, aldus het OMT. „Een juiste communicatie is essentieel.”

Bezoekers in de Ziggo Dome tijdens een optreden van Andre Hazes. Het event valt onder een reeks van proefevenementen waarbij Fieldlab onderzoekt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Ⓒ ANP

De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo’n 200.000 deelnemers worden verwacht bij de evenementen, die door heel Nederland worden gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen als de reisbewegingen naar alle evenementen toe leveren risico’s op. Als het puur zou gaan om onderzoek naar de mogelijkheden „zouden maximaal 10 goed geselecteerde en voorbereide events voldoende moeten zijn”, vindt het OMT.

Als ook nog de groepsgrootte tijdens de evenementen verder wordt beperkt, is het na besmettingen beter mogelijk om bron- en contactonderzoek te doen, schrijven de deskundigen. Verder wijzen ze erop dat „aanvullende risico’s” ontstaan doordat kinderen onder de 12 jaar volgens de huidige regeling geen test hoeven te doen.

Ondanks de testen en andere voorzorgsmaatregelen voorzien de adviseurs van het kabinet dat het totale aantal coronabesmettingen in april 0,6 procent tot 1 procent hoger zal uitvallen door de pilots. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het OMT laat de kans op zogeheten superspreading events, met heel veel gelijktijdige infecties, in de schattingen nog buiten beschouwing.

07.22 Levering zelftests aan scholen start volgende week

Scholen in het basis en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests geleverd voor hun personeel. Het kabinet wil vanaf 3 mei de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De zogeheten antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een stuk sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt met een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen.

De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen. Ook mensen die op een kinderopvang werken die in hetzelfde gebouw als de school zit, komen in aanmerking voor een test. De Jonge denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord bij mensen die geen klachten hebben.

07.20 - Janssen-vertraging ramp voor Nederland?

De aangekondigde leveringsstop van farmaceut Johnson & Johnson roept veel vragen op. Wat betekent dit voor de Nederlandse vaccinatiestrategie? Kunnen we allemaal nog wel voor 1 juli de eerste prik krijgen?

07.03 - Minder kijkers voor coronapersconferentie Rutte en De Jonge

Ruim 4 miljoen mensen stemden dinsdagavond af op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige persconferentie over de coronamaatregelen, op 23 maart. Toen keken ruim 5 miljoen mensen.

Ook de persconferenties van Rutte en De Jonge in de weken daarvoor werden beter bekeken. Zo trok de persconferentie op 8 maart 5,5 miljoen kijkers en die op 23 februari bijna 6,5 miljoen kijkers. De coronapersconferentie van eind april vorig jaar werd het beste bekeken, destijds zaten er 7,8 miljoen mensen voor de buis.

Zoals gebruikelijk keken ook dinsdag de meeste mensen, zo’n 2,6 miljoen, naar de persconferentie op NPO 1. Ongeveer 1,1 miljoen mensen zagen Rutte en De Jonge via RTL 4 en 428.000 via SBS6, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De persconferentie op NPO 1 was dinsdag het best bekeken programma van de dag. Daarop volgden het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen, NPO 1) en De Vooravond (1,5 miljoen, NPO 1).

06.56 - ’Effecten uitstel tweede prik verder onderzoeken’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil verder uitzoeken wat het oplevert als de tweede prik van Pfizer en Moderna uitgesteld wordt. Nu zitten er nog respectievelijk zes en vier weken tussen de eerste en tweede prik van deze vaccins, maar de Gezondheidsraad adviseerde dat dit mogelijk ook naar twaalf weken kan. Dan zouden al eerder mensen hun eerste prik kunnen krijgen.

Het adviesorgaan temperde zelf al wel gelijk de verwachtingen van deze te nemen maatregel. Mogelijk scheelt het een tot vijf ziekenhuisopnames per dag, maar dit eerste effect is pas vanaf eind mei merkbaar. Op de kortere termijn zal het de druk op de zorg dus niet verlichten.

06.45 - Studie: wie weinig beweegt, loopt hoger risico op dood aan corona

Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderzijds weinig beweegt, loopt een groter risico om te overlijden aan een coronabesmetting of een ernstiger ziekteverloop, stellen de auteurs van een studie onder 50.000 personen die dinsdag verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine. Tot dusver werden het mannelijk geslacht, gevorderde leeftijd, suikerziekte, obesitas en hart- en vaatziekten al in verband gebracht met een hogere sterfkans. Daar is een tekort aan beweging nu dus bij gekomen.

Mensen die in de twee jaar voor de uitbraak van de coronapandemie fysiek inactief leefden, maken meer kans om te moeten worden opgenomen, om op de intensive care terecht te komen en om te sterven, concluderen de onderzoekers.

06.30 - Tweede proefreis

Begin mei gaat er een tweede groep Nederlanders naar het buitenland voor een proefvakantie. Ze gaan naar Gran Canaria, en krijgen meer vrijheden dan de groep die nu voor de eerste testreis op Rhodos zit. Ze mogen namelijk wel hun hotel uit.

06.08 - ’Immune’ bedevaartgangers luiden in Mekka begin ramadan in

Bedevaartgangers die worden beschouwd als immuun tegen het coronavirus hebben dinsdag rondjes gelopen rond de Kaäba in het Saudische Mekka, de heiligste plaats van de islam. De pelgrims die meededen aan de umrah, een bedevaart die het hele jaar door gemaakt kan worden, luidden er de islamitische vastenmaand ramadan in.

De gelovigen, allemaal met mondkapjes, werden in kleine groepjes de Al-Masjid al-Haram binnengelaten om zeven keer rond de Kaäba te lopen. De godsdienstige rituelen moesten allemaal met strikte inachtneming van het afstand houden worden uitgevoerd.

06.02 - Geen tweede prik met AstraZeneca voor Duitse 60-minners

Duitsers onder de 60 jaar die al een eerste dosis van het coronavaccin van AstraZeneca toegediend hebben gekregen, zullen voor hun tweede prik een ander vaccin krijgen. Dat hebben de federale regering en de deelstaatministers van Volksgezondheid van Duitsland dinsdagavond beslist.

Duitsland besliste op 30 maart om het gebruik van het AstraZeneca-vaccin te beperken tot 60-plussers wegens een klein risico op zeldzame bloedstolsels. Mensen jonger dan 60 jaar die voor die datum al een eerste dosis kregen, zullen nu een tweede prik krijgen met het Pfizer/BioNTech- vaccin of dat van Moderna.

De minister van Volksgezondheid van Beieren en voorzitter van de ministerconferentie, Klaus Holetschek, heeft verzekerd dat de nieuwe werkwijze „een goede bescherming” zal bieden.