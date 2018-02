Servië bereid tot compromis met Kosovo

De EU-integratie van de westelijke Balkan is een van de belangrijke punten van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2018. De Europese Commissie heeft de westelijke Balkanlanden, zoals Servië en Montenegro, aangemoedigd de nodige hervormingen door te voeren voor toetreding tot de EU in 2025.

„2025 is inderdaad een ambitieuze doelstelling voor het Europese pad van Servië”, benadrukte Vucic. „We zullen er alles aan doen om aan de toetredingscriteria te voldoen”, beloofde hij.

Diepe pijn

Een van de belangrijkste voorwaarden voor toetreding tot de EU voor Servië is de verzoening met het naburige Kosovo, dat zich tien jaar geleden onder dekking van NAVO-bombardementen eenzijdig van Servië afscheidde. Belgrado erkent de onafhankelijkheid niet van de provincie, die bijna uitsluitend wordt bewoond door Albanezen.

De westelijke Balkan omvat Servië, Montenegro, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Macedonië. Kosovo en Bosnië-Herzegovina zijn nog geen officiële kandidaten. De auteurs van een strategiedocument van de Europese Commissie bekritiseren onder andere de niet-concurrerende economie, corruptie en onopgeloste conflicten tussen staten in de westelijke Balkan.

’Verraad aan de orthodoxie’

De Russisch-orthodoxe kerk heeft Servië gewaarschuwd voor verdere toenadering tot de EU. „Het is waarschijnlijk onmogelijk om de wens voor europese integratie te verzoenen met de wens voor een verdere dialoog met Rusland”, meldde het nieuwsportaal B92 vrijdag. Een hoge functionaris uit de entourage van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, zei hij tegen nieuwswebsite Sputnik: „Het zou niet alleen een verraad zijn aan het Servische volk, maar ook een verraad aan de orthodoxie.”