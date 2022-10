Streep door uitreiking NS Publieksprijs na gesjoemel met stemmen

Premium Cultuur

Leon de Winter schetst dystopisch toekomstbeeld in nieuwe roman

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit in de nieuwe roman van Leon de Winter. Op 2 augustus 2040 slaat de vlam in de pan in Noord-Brabant. Na de dood van een jonge vrouw bij een opvangcentrum voor asielzoekers komt de bevolking in opstand. „Ik voel me als schrijver soms net een antropoloog of een ...