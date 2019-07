Boerkaverbod bijna van start: hoe werkt het?

Islamitische vrouwen protesteerden in de Tweede Kamer eerder tegen het boerkaverbod. Ⓒ ANP

Op 1 augustus is het zo ver: dan gaat het boerkaverbod van start. Het verbod is vanaf dat moment in heel Nederland van kracht. Maar wat houdt het precies in? En hoeveel moet je lappen als je toch ongeoorloofd gezichtsbedekkende kleding draagt? Vijf vragen over het boerkaverbod.