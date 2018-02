Nijpels gaat klimaatakkoord trekken

Minister Wiebes (Klimaat) zet de prominenten vanaf vrijdag in bij een aantal overlegtafels over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat. Binnen een half jaar moeten er aan de tafels oplossingen worden bedacht om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Ook voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik en topvrouwen Annemieke Nijhof en Manon Janssen mogen tafels begeleiden als voorzitter. De afspraken worden gemaakt met bedrijven, organisaties en overheden aan vijf tafels: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw.

Het kabinet heeft als ambitie om ‘het groenste kabinet ooit’ te worden. Het doel: Nederland moet in 2030 de CO2-uitstoot terugdringen met 49 procent ten opzichte van 1990. Over de kosten is nog veel onduidelijk.