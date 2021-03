De Jonge wilde stemmen met paspoort vol gaten: ’Mijn vrouw had hem klaargelegd’

Okke Hoek, voorzitter van stembureau 739 in Rotterdam: „De minister kwam aanrijden en gaf me zijn stempas en paspoort. Ik maak dat paspoort open en zag die gaten er al in zitten. Maar hij zat me nogal indringend aan te kijken, dus ik dacht eerlijk gezegd dat De Jonge me zat te dollen.”

De woordvoerder van de Jonge verklaart hoe dit heeft kunnen gebeuren: „Ze lagen in dezelfde la.” De Jonge moet nu eerst zijn geldige paspoort thuis ophalen om te kunnen stemmen. Zijn rijbewijs, hij was met de auto naar de stemstraat gereden, was hij namelijk vergeten.

Klaargelegd door vrouw

Een half uur later kwam de Jonge terug met een geldig paspoort, en hij verklaarde waarom hij in eerste instantie niet de goede had meegenomen. ’Ik was pas laat thuis vannacht, mijn vrouw had de spullen klaargelegd. Ik heb het niet meer gecheckt, stom natuurlijk. Mijn fout, ik had het moeten checken’, aldus de minister, die zijn stem met een klein beetje vertraging gewoon kon uitbrengen.

