Betogers Den Haag willen actie laten voortduren

De demonstranten zeggen niet van plan te zijn hun actie te beëindigen, hebben ze al laten weten op hun Telegram-account. Ze blokkeren wegen in het centrum met hun vrachtwagens, trekkers en andere voertuigen. „Wij blijven hier zo lang als het moet, al is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan”, zo roepen ze hun achterban op. Ook gaat er een oproep rond: „Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld.”

In een verklaring zeggen de demonstranten actie te voeren totdat „alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd, volledig zijn afgeschaft.” Ze doelen onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. „Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.”

Blokkades

Tussen het Binnenhof en het Malieveld wordt de weg volledig geblokkeerd door onder meer trucks en tientallen personenauto’s. Het verkeer in de stad heeft last van de demonstratie onder de noemer Freedom Convoy Nederland. De politie roept weggebruikers op het centrum zo veel mogelijk te mijden. Inmiddels is het Binnenhof afgesloten door de politie.

De gemeente meldt op Twitter dat „mensen die onaangekondigd demonstreren” bij het Binnenhof worden doorverwezen naar het Malieveld. „Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden.” Eerder al schreef de gemeente dat deelnemers hun voertuigen bij het stadion van ADO Den Haag moeten parkeren.

Ⓒ ANP / HH

Tekst loopt verder onder de tweet.

Bereikbaar

Bij de ingang van het Binnenhof staan zo’n twintig vrachtwagens en enkele trekkers geparkeerd. Veel demonstranten hebben vlaggen bij zich, onder meer Nederlandse en Friese. Ook hebben ze spandoeken met teksten als ’Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, ’Genoeg is genoeg’, ’Vrijheid, vrijheid’ en scanderen ze „Rutte rot op.” Het gaat er vooralsnog vrij rustig aan toe. Volgens een passant is de sfeer ’prima’, en kletsen mensen wat met elkaar op de weg.

Langs het Binnenhof op de Vijverberg staan ook enkele tientallen trucks. Een van de actievoerders zegt dat de truckers bereid zijn om weken te blijven staan, net zolang tot ze hun „vrijheid terug hebben.”

De truckers doen mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land zijn de betogers naar Den Haag gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De truckers en andere sympathisanten protesteren tegen de coronamaatregelen zoals de coronatoegangspas.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ⓒ Regio15

Trams en bussen moeten omrijden

Door de protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen ondervindt het openbaar vervoer in het centrum veel hinder. „Wij rijden nog steeds om het centrum heen want er is geen doorkomen aan”, zegt een woordvoerster van vervoersorganisatie HTM.

Vanaf het Malieveld tot het Binnenhof staan honderden voertuigen, vooral trucks en personenauto’s. De weg is geblokkeerd. „Dat heeft gevolgen voor tram 1, 15, 16 en 17 en voor bus 22, 24 en 28, die worden om het centrum heen geleid. Het is gewoon wachten tot de politie het weer veilig acht, tot die tijd moeten we omrijden”, zegt de woordvoerster van HTM.

De politie grijpt vooralsnog niet in. Wel worden de betogers erop gewezen dat ze daar niet mogen demonstreren en dat dat alleen is toegestaan op het Malieveld. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven. Maar de demonstranten zeggen niet van plan te zijn te vertrekken.

Op Telegram roept Freedom Convoy Nederland de demonstranten op hun voertuig op slot te zetten en te komen naar de kruising van het Buitenhof met de Lange Vijverberg. Daar zijn rond 12.30 uur naar schatting 300 mensen. De sfeer wordt omschreven als ’gemoedelijk’.