Binnenstad Den Haag afgesloten door overlast ’Vrijheidskonvooi’

’We kunnen niet meer om kernenergie heen’

De komende decennia staan we voor een grote uitdaging. We moeten onze economie en energievoorziening schoner maken, zodat we ons land veilig kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Belangrijk hierbij is om de energieprijzen betaalbaar en de energievoorziening betrouwbaar te houden. We merken de...