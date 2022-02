Convoy-demonstranten rijden weg bij Buitenhof

De demonstranten hadden van burgemeester Jan van Zanen tot 15.30 uur gekregen om weg te gaan. Ze blokkeerden sinds zaterdagochtend vroeg verschillende wegen en straten in het centrum van Den Haag. Wie geen gehoor aan de oproep zou geven, riskeert aanhouding en een boete en zou ook kunnen opdraaien voor 306 euro wegsleepkosten die de gemeente in rekening kan brengen.

Convoy zelf bevestigt op Telegram: „De actie wordt op het Buitenhof rustig aan afgebroken. Heb je een vrachtwagen, camper of caravan blijf dan in de buurt. Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag.”

De Convoy-betogers zijn de blokkadeactie begonnen omdat ze af willen van het „afbraakbeleid van Rutte” en van „alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd”, doelend op onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. „Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.”

Blokkades

Tussen het Binnenhof en het Malieveld werd de weg volledig geblokkeerd door onder meer trucks en tientallen personenauto’s. Het verkeer in de stad had last van de demonstratie onder de noemer Freedom Convoy Nederland. De politie riep weggebruikers op het centrum zo veel mogelijk te mijden.

De gemeente meldde op Twitter dat „mensen die onaangekondigd demonstreren” bij het Binnenhof worden doorverwezen naar het Malieveld. „Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden.” Eerder al schreef de gemeente dat deelnemers hun voertuigen bij het stadion van ADO Den Haag moeten parkeren.

Tekst loopt verder onder de foto.

Ⓒ ANP / HH

Bereikbaar

Bij de ingang van het Binnenhof stonden zo’n twintig vrachtwagens en enkele trekkers geparkeerd. Veel demonstranten hadden vlaggen bij zich, onder meer Nederlandse en Friese. Ook hadden ze spandoeken met teksten als ’Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, ’Genoeg is genoeg’, ’Vrijheid, vrijheid’ en ze riepen „Rutte rot op.”

De truckers deden mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land waren de betogers naar Den Haag gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De truckers en andere sympathisanten protesteren tegen de coronamaatregelen zoals de coronatoegangspas.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ⓒ Regio15

Trams en bussen moeten omrijden

Door de protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen ondervond het openbaar vervoer in het centrum veel hinder. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven.

Freedom Convoy Nederland nodigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen uit om met de betogers in gesprek te gaan. Maar een woordvoerder zei dat de burgemeester daar niet op ingaat: „Wij faciliteren slechts aangekondigde demonstraties, en in dit geval ook een onaangekondigde. We gaan niet in dialoog over de inhoud van hun boodschap. Tegelijk horen we echt wel wat er in de samenleving speelt.”