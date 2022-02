Convoy-demonstratie vreedzaam verlopen, wat relletjes op het eind

Daarna was het korte tijd onrustig in de buurt van het Torentje, bij het kruispunt Lange Vijverberg/Tournooiveld en Korte Vijverberg, waar de vrachtwagens al waren vertrokken maar nog wel een groep sympathisanten stond. De politie te paard joeg een groepje mensen van de actie uiteen en deelde klappen uit. Er zijn zeker twee mensen gearresteerd.

Hoe de actie van Freedom Convoy Nederland verder loopt, is niet duidelijk. Op Telegram zinspeelt de groep erop dat er zondag mogelijk opnieuw wordt gedemonstreerd, maar waar en hoe laat wordt niet vermeld. „Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag.” Een deel van de truckers zou naar het ADO Stadion net buiten Den Haag zijn gereden.

De Convoy-betogers hielden de blokkadeactie omdat ze naar eigen zeggen af willen van het „afbraakbeleid van Rutte” en van „alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd”, doelend op onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. „Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.”

Bereikbaar

Bij de ingang van het Binnenhof stonden zaterdag zo’n twintig vrachtwagens en enkele trekkers geparkeerd. Veel demonstranten hadden vlaggen bij zich, onder meer Nederlandse en Friese. Ook hadden ze spandoeken met teksten als ’Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, ’Genoeg is genoeg’, ’Vrijheid, vrijheid’ en ze riepen „Rutte rot op.”

De truckers deden mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land waren de betogers naar Den Haag gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren. De truckers en andere sympathisanten protesteren tegen de coronamaatregelen zoals de coronatoegangspas.

Trams en bussen moeten omrijden

Door de protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen ondervond het openbaar vervoer in het centrum veel hinder. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven.

Freedom Convoy Nederland nodigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen uit om met de betogers in gesprek te gaan. Maar een woordvoerder liet weten dat de burgemeester daar niet op ingaat: „Wij faciliteren slechts aangekondigde demonstraties, en in dit geval ook een onaangekondigde. We gaan niet in dialoog over de inhoud van hun boodschap. Tegelijk horen we echt wel wat er in de samenleving speelt.”