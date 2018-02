Vals beschuldigde ouders claimen 7 ton van school

Ze eisen 700.000 euro schadevergoeding omdat het hele gezin ’psychosomatische schade’ zou hebben opgelopen.

Volgens de ouders heeft de school hun dochter weggepest. Het meisje werd vier jaar geleden van school gehaald. De schoolleiding was nogal kritisch. Uit wraak zouden ze een melding bij het Meldpunt Kindermishandeling hebben gedaan, zo claimen de vader en moeder nu.

Uit onderzoek van het meldpunt bleek later dat er niks aan de hand was. De ouders zeggen nu dat er valse informatie is verstrekt door de school.

Bestuursvoorzitter Jan van der Klis van de overkoepelende onderwijsstichting KSU (Katholieke Scholenstichting Utrecht) bevestigt bij RTV Utrecht dat er een claim ligt. Hij wil er niet op ingaan.

