’Als God in Frankrijk dankzij onze bijstand? Onacceptabel!’

Turkse Nederlanders met een bijstandsuitkering hebben soms stiekem huizen of grond in Turkije terwijl ze verplicht zijn om dat te melden. Gemeenten hebben nu een effectieve opsporingsmethode om daar achter te komen: de inzet van gespecialiseerde bureaus die vanuit Turkije werken. Die werken snel, boeken wel resultaat en zorgen er zo voor dat gemeenten weer de bijstand terug kunnen vorderen van de fraudeurs. Maar er is toch een probleem: de rechter blijkt gemeenten keer op keer terug te fluiten omdat ze ’discrimineren’ door zich zo specifiek op Turkse Nederlanders te richten, zo schreef De Telegraaf vanochtend. Daardoor gaan de opgespoorde fraudeurs alsnog vrijuit.

Bekijk ook: Turkse fraudeur heeft vrij spel

„Onacceptabel!”, vindt PVV-Kamerlid Léon De Jong. „Deze profiteurs moeten worden gepakt. Hun bijstandsuitkering moet ingetrokken worden en ze moeten voor het leven uitgesloten worden van de bijstand.”

Meerdere Kamerleden willen dat de wet zo nodig aangepast wordt zodat gemeenten toch door kunnen gaan met een effectieve aanpak van fraudeurs. Zo ook VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan: „Hier belastinggeld trekken, en daarmee leven als een God in Frankrijk in het buitenland. Dat is onacceptabel! Daarom moeten we niet alleen de uitkering stopzetten, maar die ook terug laten betalen mét flinke boete.”

Tweede Kamerlid René Peters: „Het CDA is onthutst dat gemeenten niet hun werk kunnen doen terwijl er voor miljoenen wordt gefraudeerd.” De partijen vragen om een Kamerdebat.

’Er komt iets beters’

Na de ministerraad zegt minister Koolmees (Sociale Zaken) dat zijn departement met dit probleem bezig is. Ambtenaren ontwikkelen momenteel een toets waarmee gemeenten makkelijker kunnen testen of iemand bezittingen heeft in het buitenland. „Een toets die niet wordt teruggefloten door de rechter.” De bewindsman zegt te begrijpen dat gemeenten met de handen in het haar zitten, zij dachten immers net een effectieve methode te hebben gevonden. Tegelijkertijd verdedigt hij wel de wet die gemeenten het werk moeilijk maakt: „Ik begrijp heel goed dat het frustrerend is, maar we hebben niet voor niets allerlei verdragen. Verdragen die ook ons bescherming bieden.”

Koolmees geeft echter toe dat de wet niet bedoeld is om fraudeurs te beschermen. Hij zoekt daarom naar mogelijkheden om de fraudeurs op te sporen, zonder de wet te overtreden.