Afrikaanse met enorm achterwerk stopt het verkeer

„Mensen zijn vaak verrast of geshockeerd als ze me zien. Ik laat het verkeer zelfs stoppen”, vertelt ze in een interview met Daily Mail. Over straat lopen is sowieso lastig, want iedereen wil een selfie met de vrouw.

De omtrek van haar enorme achterwerk is ruim anderhalve meter. Yao claimt echter dat ze nooit heeft laten sleutelen aan haar lichaam. „Ik heb nooit plastische chirurgie gehad, nooit. Ik heb er altijd zo uitgezien. Mijn ouders hebben zelfs grotere konten dan ik.”

Ⓒ Instagram / eudoxieyao

Ze is heel trots op haar lichaam. Haar maten weet ze niet, maar dat is ook niet nodig: Yao koopt namelijk altijd de kleinste maat. Stretchkleding is voor de Afrikaanse beauty een uitkomst. „Ik beschrijf mijn look graag als ultrasexy”, zegt de vrouw. „Mannen zijn dol op vrouwen met rondingen.”

Haar grote voorbeeld is - niet geheel onverwacht - Kim Kardashian. „Ze vergelijken mij met haar. Ze is zeker mijn rolmodel.” De Afrikaanse hoopt net zo succesvol te worden als Kim en weigert dan ook op dieet te gaan.

Het wordt waarschijnlijk lastig om de 108 miljoen Instagramvolgers van Kim te evenaren, maar Yao is goed op weg met haar 425.000 volgers.