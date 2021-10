Hoekstra over belegging via belastingparadijs: ’Te weinig aandacht aan besteed’

PvdA-Kamerlid Nijboer wil van Hoekstra het fijne weten over de belegging die hij vanaf 2009 tot het begin van zijn ministerschap had. Die liep, zo meldden onder meer FD en Trouw, via de Britse Maagdeneilanden, een erkend belastingparadijs. Nederland strijdt deze kabinetsperiode juist sterk tegen belastingontwijking.

„Als je daaraan meewerkt en meedoet, is dat ook een groot probleem”, vindt Nijboer. Hoekstra verdedigde zich dit weekend door te stellen dat hij niet wist dat zijn belegging, in een Afrikaanse safari-aanbieder, via de Britse Maagdeneilanden liep. Dat kan Nijboer ’zich niet voorstellen’, zegt hij in de Kamer.

Maar volgens Hoekstra is het toch echt zo. „Ik heb er zelf te weinig aandacht aan besteed, dat is mijn verantwoordelijkheid”, geeft hij toe. Daar stipt hij wel bij aan dat de problemen rond belastingontwijking nog niet zo op het netvlies stonden in 2009, toen hij zijn belegging deed. „Ik weet niet of ik er toen acht op had geslagen”, zegt Hoekstra dan ook. „We kijken nu anders tegen dit soort zaken aan dan 5 tot 10 jaar geleden.”

De CDA-leider besluit in de Kamer openheid te geven over alle financiële belangen waar hij afstand van had genomen toen hij minister werd. Dat gaat onder meer om zijn aandelen in adviesbureau McKinsey, die hij moest kopen toen hij daar partner werd, en een belegging voor aanvullend pensioen. Die liep overigens ook via een belastingparadijs, namelijk Guernsey, het eilandje tussen Engeland en Frankrijk. Hoekstra heeft al zijn belangen in 2017 verkocht, behalve ’vererfd onroerend goed in Drenthe’, dat hij niet kon verkopen en daarom ’op afstand’ heeft gezet.

Hoekstra zegt destijds alles te hebben gedeeld met de landsadvocaat en de formateur, VVD-leider Mark Rutte. „Ik heb me juridisch en fiscaal volledig aan de wet gehouden.”