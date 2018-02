Rechtbank wil duidelijkheid over afspraken Sonja Holleeder

Het OM moet uiterlijk op 9 maart op de proppen komen met die informatie. De rechtbank vindt dat het relevant is voor de strafzaak tegen haar broer Willem Holleeder, om te weten of er meer met Sonja is afgesproken dan dat zij alles kan zeggen zonder dat dat strafrechtelijke gevolgen heeft voor haar. Te denken valt aan een afspraak dat zij niet hoeft te vertellen over anderen die bij de afwikkeling van de erfenis betrokken waren.

’Openheid van zaken’

De advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz vroeger eerder deze week aan de rechtbank om Sonja op te dragen openheid van zaken te geven. Die erfenis van Cor van Hout, de Achterdam in de prostitutiebuurt van Alkmaar, vormt een rode draad in de strafzaak tegen Willem Holleeder. De zussen Sonja en Astrid beweren dat hun broer de Achterdam in handen wilde krijgen, en dat dat streven het motief was om zijn zwager Cor van Hout te laten vermoorden.

Ook de rechtbank vindt dat het van belang is om te betrouwbaarheid van de verklaringen van Sonja Holleeder over de Achterdam te kunnen toetsen. Dat kan namelijk ook iets zeggen over de betrouwbaarheid van haar andere verklaringen.

Abrupt tot stilstand

Het verhoor van Sonja in de strafzaak tegen haar broer kwam eerder deze week abrupt tot stilstand, toen advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder vroeg naar details over die kwestie. De bezittingen van Van Hout aan de Achterdam, de Alkmaarse prostitutiebuurt, lopen als een rode draad door het strafdossier van de zaak Holleeder. Die bezittingen zouden zijn gefinancierd met Van Houts deel van het losgeld dat werd betaald na de ontvoering van biermagnaat Heineken en diens chauffeur Doderer.

Volgens de zussen Sonja en Astrid wilde hun broer de Achterdam of de opbrengst ervan in handen krijgen, en was dat het motief voor de moord op zijn zwager Cor van Hout.

Geheime deal

Na de liquidatie van Van Hout in 2003 startte een onderzoek naar witwassen tegen Sonja. Ze kocht strafvervolging af door 1,1 miljoen euro te betalen.

Sonja weigerde eerder tijdens verhoren bij de rechter-commissaris in te gaan op de erfeniskwestie. Daardoor kwamen ook in 2016 de verhoren van de zussen stil te liggen. Die werden pas weer hervat na onderhandelingen met het Openbaar Ministerie, die leidden tot afspraken waarvan de details nooit bekend zijn gemaakt.

Holleeder: Sonja zit fout

Eerder deze week kwam het openbare verhoor van Sonja abrupt tot een eind toen Janssen opnieuw naar details vroeg over de criminele erfenis van Van Hout, de Achterdam in de Alkmaarse prostitutiebuurt. De verdediging vermoedt dat Sonja het geld heeft weggesluisd en er niet over wil praten om zichzelf en anderen niet te belasten.

