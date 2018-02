OM wil dat Michael P. oude straf uitzit

Dat heeft de behandelend officier van justitie vrijdag gezegd. De rechtbank in Arnhem behandelt donderdag de vordering van Justitie om voorwaardelijke invrijheidsstelling van P. achterwege te laten.

Anne Faber

Michael P. zit nu vast omdat hij op 29 september vorig jaar Anne Faber van haar fiets trok, verkrachtte en doodde en daarna haar lichaam begroef in Zeewolde, zoals hij heeft bekend. Daarvoor is hij nog niet veroordeeld.

De man uit Zeewolde verkrachtte in 2010 twee meisjes in Nijkerk op zeer brute wijze. Ook pleegde hij straatroven. Aangezien hij weigerde mee te werken aan psychisch onderzoek, kreeg hij geen tbs opgelegd.

’Mocht vrij rondlopen’

Omdat iedereen in Nederland het recht heeft om na twee derde van een gevangenisstraf voorwaardelijk vrij te komen, zou P. dit jaar klaar zijn met zijn straf in de Nijkerkse zaak. Om zich voor te bereiden op het leven als vrij man, zat P. vorig jaar in een kliniek in Den Dolder en mocht hij vrij rondlopen. Zo kwam hij Anne Faber tegen die een fietstocht maakte.

„Voorwaardelijke vrijheid is een recht, maar dat kan je ook verknallen”, aldus de officier. „In dit geval willen we dat hij de resterende vier jaar van zijn straf voor Nijkerk uitdient.” Als de rechtbank het eens is met justitie, komt resterende vier jaar bovenop een straf die P. mogelijk krijgt in de zaak Faber.

23 maart verder

De rechtbank gaat op 23 maart met die zaak verder. P. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum, omdat hij in de zaak Faber wel meewerkt aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek.