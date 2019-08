Man probeert sluis te saboteren

Een woordvoerster van het waterschap zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat afgeopen weekeinde iemand zich toegang heeft verschaft tot het verboden terrein rond de sluis en daar vernielingen heeft aangebracht. Wat voor vernielingen, wil de woordvoerster niet zeggen. Het waterschap heeft woensdag aangifte gedaan.

Uit opmerkingen van loco-dijkgraaf Peter Smit valt echter op te maken dat de risico’s van de vernielingen ernstig waren. ,,De persoon die dit heeft gedaan, heeft niet alleen zichzelf in gevaar gebracht, maar ook de veiligheid van passerende vaar- en voertuigen. Ook is de sluis belangrijk bij het beheer van Muiden en het achterland. De sluis staat er niet voor niks.’’

Het waterschap en de gemeente Gooise Meren veroordelen de actie sterk. Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren: ,,Het is niet te tolereren dat iemand door een actie als deze op het grondgebied van Gooise Meren de veiligheid van het vaarverkeer in gevaar brengt. Dan kan gewoon niet.’’ De Groote Zeesluis functioneert overigens nog normaal. Wel is de sluis dinsdag enkele uren gestremd geweest voor controle.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens een woordvoerster van de politie is er nog geen verdachte in het vizier.