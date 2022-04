Britse EuroMillions-winnares van 180 miljoen is ’verslaafd aan geld weggeven’

Frances Connolly (55) en haar echtgenoot Patrick uit het Noord-Engelse Hartlepool wonnen in 2019 115 miljoen pond (zo’n 180 miljoen euro) met EuroMillions. Ze spraken samen een budget af dat ze jaarlijks aan goede doelen zouden geven, maar Frances heeft dat naar eigen zeggen nu al „tot 2032 uitgegeven.” Connolly schat dat ze inmiddels al 60 miljoen pond – meer dan de helft van hun winst – heeft weggegeven. „Maar ik hou het niet bij, want dan zou ik me zorgen maken als mijn man het zou zien”, grapt ze.

„Het helpen van anderen geeft je een kick, het is verslavend. En ik ben er nu aan verslaafd”, aldus de voormalige maatschappelijke werkster en lerares. Ze heeft inmiddels twee liefdadigheidsstichtingen opgericht: een stichting genoemd naar haar overleden moeder Kathleen Graham in haar geboorteland Noord-Ierland, en de PFC Trust, een stichting die lokale jonge zorgverleners, ouderen, en vluchtelingen in haar geboortestad ondersteunt.

Huiveren bij luxe

Het echtpaar Connolly kocht na hun winst wel een huis met zes slaapkamers en zeven hectare grond voor zichzelf in Durham, maar meneer Connolly rijdt wel nog steeds rond in een tweedehands Aston Martin. Het idee dat ze geld zouden uitgeven aan luxejachten doet Frances Connelly echter huiveren: „Als ik lees dat iemand 25.000 pond heeft besteed aan een fles champagne, dan denk ik meteen dat je voor dat geld een jongere had kunnen helpen om een huis te kopen.”

„Waarom ik zo blij ben om zoveel weg te geven? Waarom zou ik het niet doen? Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Een enorme hoeveelheid geld winnen kan iemands leven veranderen, maar het verandert niets aan je persoonlijkheid. Of ik advies heb voor iemand die ook de lotto wint? Geld bevrijdt je om de persoon te zijn die je wilt zijn.”