Beschonken bestuurster richt ravage aan in Andijk

Eerst botste de vrouw tegen een andere automobilist aan, maar ze reed vervolgens gewoon door. De wagen van de andere verkeersdeelnemer moest van de weg worden weggehaald door een berger.

De beschonken bestuurster vloog niet lang na de eerste botsing uit de bocht op de kruising van de Generaal de Wetlaan en de Oranje Nassaulaan in Andijk en kwam in de berm tot stilstand. Zelf kwam ze er wonderwel relatief goed vanaf, al kan ze wel een flinke boete verwachten. Bij het blazen toen de politie eenmaal ter plaatse was, bleek ze veel te veel op te hebben. Agenten van de Noord-Hollandse politie konden al snel concluderen dat ze mee moest naar het bureau. Haar zwaar beschadigde auto is opgehaald door een berger.