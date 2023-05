Agent schiet op verdachte persoon in Venlo, slachtoffer met spoed afgevoerd

De schietpartij vond rond 16.30 uur plaats op de Brahmsstraat. Volgens een woordvoerster van de politie is de gewonde persoon aangehouden. Over zijn medische toestand is op dit moment nog geen informatie bekend.

De omgeving is afgezet. Er zijn meerdere agenten en een ambulance ter plaatse. Het is nog onbekend wat de aanleiding is geweest voor de agent om zijn dienstwapen te gebruiken.

De recherche zal een onafhankelijk onderzoek doen naar de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik van de agent. De agent zal worden gehoord.