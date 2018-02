Kabinet toont weinig begrip voor cowboy-ophef

Onder druk van activisten, onder meer de extremisten van De Grauwe Eeuw die ook al hun pijlen richtten op Sinterklaas, is een kinderfeestje in Utrecht gewijzigd. Het thema cowboys en indianen wordt niet meer gekozen, het is volgens activisten racistisch en discriminerend. Cowboys zouden genocide hebben gepleegd en je als indiaan verkleden geldt bij de extreme activisten als culturele toe-eigening, erg fout in elk geval.

De Jonge zegt daarop dat het kabinet niet gaat over welke kinderfeesten er worden gehouden, maar hij vindt er duidelijk wel wat van: „Ja, er zijn in de geschiedenis allerlei pijnlijke episodes geweest, maar die poets je niet weg door een kinderfeest te verbieden.” Zo gek is het niet om de verkleedkast in te duiken, laat de vicepremier blijken. „Volgens mij hebben we allemaal cowboytje en indiaantje gespeeld.”

„Ik vind dat we met elkaar een beetje normaal moeten blijven doen en niet allerlei disputen moeten projecteren op het spelen van kinderen”, zegt de CDA-minister. Volgens De Jonge past het in een bredere discussie. „De wereldgeschiedenis herschrijven door straatnaambordjes weg te halen of kinderfeesten te verbieden is volgens mij niet de manier.”

Ook andere ministers reageerden na de ministerraad verbaasd op de roep om dit soort verkleedfeestjes als fout te bestempelen. Er werd ook lacherig gedaan. Minister Dekker (Rechtsbescherming) over het aangepaste feestje in Tivoli: „Tivoli gaat zelf over de programmering, maar ik ga nu terug naar mijn totempaal.”