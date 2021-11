Hoekstra: afbouw hypotheekrenteaftrek geen eis, hervorming woningmarkt wel

Dat schrijft demissionair minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de Europese wens om in de hypotheekrenteaftrek te snijden.

Hoekstra schreef afgelopen maandag aan de Kamer dat Brussel in elk geval hervormingen op de woningmarkt eist als Nederland aanspraak wil maken op het geld uit het ’coronafonds’ en noemde daarbij nadrukkelijk een ingreep in de hypotheekrenteaftrek als voorbeeld.

Andere hervormingen woningmarkt

Maar Hoekstra benadrukt nu dat het niet de enige optie is om de 6 miljard euro aan giften binnen te hengelen. De Europese Commissie ziet ook andere hervormingen op de woningmarkt wel zitten. De minister noemt onder meer strengere leennormen voor huizenkopers (bijvoorbeeld door mensen niet langer toe te staan om 100 procent van de woningwaarde als hypotheek te laten lenen), of het belasten van overwaarde bij verkoop van een huis.

Ook het belasten van de eigen woning als vermogen in box 3, een plan waar De Nederlandsche Bank mee de boer op gaat, staat op het Europese wensenlijstje.

Zelfstandigenaftrek

Ook bij de hervormingen op de arbeidsmarkt zijn er meer opties. Hoekstra noemde begin deze week de afbouw van de zelfstandigenaftrek als voorbeeld. Hij schrijft nu dat de Commissie ook een lagere mkb-winstvrijstelling of startersaftrek, dan wel het opzetten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen als opties ziet.

Nederland behoudt de vrijheid om zelf uit de opties te kiezen. De Europese Commissie zal volgens de minister ’niet in detail’ voorschrijven wat er in het herstelplan moet komen dat landen moeten indienen om geld uit het herstelfonds te krijgen.

Formatie

Het demissionaire kabinet laat het aan de formatie om te bepalen welk offer er wordt gebracht. Nederland is daardoor het enige land dat nog geen plan heeft ingediend.

Dat landen hun economie moeten hervormen om aanspraak te maken op het Europese herstelfonds, en daardoor de politiek gevoelige afbouw van de hypotheekrenteaftrek weer rondwaart, is in zekere zin een koekje van eigen deeg voor Nederland. Het was namelijk ons land dat erop aandrong dat landen hun economie op de schop moesten nemen voor ze de Europese miljarden mochten innen.