Oproep: Kopzorgen over afval scheiden?

Voor een artikel over het recyclen van afval zijn we op zoek naar mensen die wonen in een gemeente waar verschillende soorten afval moeten worden gescheiden. Graag horen we jouw ervaringen: hoe lastig is het om te volgen wat precies in welke vuilnisbak hoort? Doet u dat braaf? En uw buurtbewoners? Of heeft u de afgelopen tijd problemen met rondslingerend afval in uw buurt?