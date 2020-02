Politie onderzoekt kindermishandeling bij sektes

De kinderen van het spookgezin wilden niet weg uit de hoeve in Ruinerwold toen de politie daar binnenviel. Ⓒ WILBERT BIJZITTER

AMSTERDAM - In de regio Oost-Nederland heeft de politie twee sektes op het oog waar kinderen mishandeld zijn, aldus woordvoerder Chantal Westerhoff. „Eentje is vermoedelijk verjaard, het andere geval wordt nu nader onderzocht.” Ze ziet in dergelijke zaken parallellen met de zaak van het spookgezin van Ruinerwold.