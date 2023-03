Amerikaanse douane vindt levende kat in bagage

Amerikanen mogen katten en kleine honden in hun handbagage meenemen, de dieren moeten wel in een speciale reistas geplaatst worden. Reizigers moeten hun dier echter wel uit hun tas halen als ze door de douane gaan. De eigenaar van een kat had dit vorige week echter niet gedaan, waardoor het dier door het röntgenapparaat ging.

Een woordvoerder van de Amerikaanse douane deelt dit op Twitter en eindigt met een woordgrap: „Wanneer je dacht dat het veilig was om je kat mee te nemen op reis… Huisdiereigenaren, stuur je huisdier alsjeblieft niet in het röntgenapparaat. Dat is een kat-astrofale fout!”

De koffer moest daarna nog een keer door het apparaat en de kat moest samen met zijn eigenaar door de poortjes lopen. Huisdieren moeten tijdens de controle vastgehouden worden of aangelijnd zijn. De woordvoerder zegt dat reizigers kunnen vragen om een aparte controle als hun huisdier wel eens ontsnapt.