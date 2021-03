Moslims onder druk gezet om niet te gaan stemmen: ’Democratie is een afgod’

Premium Columns

Waarom leerde Klaver niet van de wijze woorden van Halsema?

Een nieuwe week, een nieuw palet aan genadeloze interviews met politici in een-op-een uitzendingen van Nieuwsuur. Maandagavond konden we inschakelen voor de roast van GL-voorman Jesse Klaver. Vooral het deel over zijn nummer 9 op de Kamerlijst Kauthar Bouchallikht was opvallend pijnlijk.