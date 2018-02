Man gepakt voor mishandelen voetbaltrainer

Het slachtoffer, jeugdtrainer Uwais Goelab, deed na het incident in verschillende media zijn verhaal. Hij werd op de bewuste woensdagavond op het voetbalveld door vier tot vijf jongens mishandeld, voor de ogen van zijn pupillen. Ze sloegen hem met knuppels en schopten hem tegen het hoofd.

De politie onderzoekt of de Dordrechter ook betrokken was bij een eerdere mishandeling van de trainer, in december vorig jaar. Aanleiding daarvoor zou een ruzie over een gebroken kettinkje zijn geweest, waarbij Goelab wilde bemiddelen.