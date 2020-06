Klimtalent (16) maakt fatale val van rots

Met vrienden maakte Douady een klimuitje toen het op een steile helling in de buurt van Grenoble mis ging. Ze gleed uit en maakte een fatale val in een ravijn. De groep was op dat moment bezig met de oversteek van het ene klimgebied naar het andere. Volgens Franse media stond er op delen van het gevaarlijke pad een leuning. Hoe het fatale drama de ervaren klimster precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Haar lichaam is teruggevonden.

Uit de klimwereld komen geschokte reacties. Douady stond bekend als ’de toekomst van het klimmen’ in Frankrijk. Op haar 15e stroomde ze al door van juniorencompetities naar de top van de mondiale klimwereld. Vorig jaar veroverde ze goud op het WK boulderen voor junioren. Het onderdeel boulderen staat volgend jaar op het programma staat bij de Olympisch Zomerspelen in Tokio.

Lees verder onder de foto

Luce gold als een grote klimbelofte. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Met grote droefheid heeft de klimgemeenschap afgelopen zondag het nieuws van de dood van Luce Douady vernomen. Ze was 16 jaar en de hoop van het Frans muurklimmen. Luce was een veelbelovende jonge atleet in het Franse klimteam. Op 16-jarige leeftijd had ze een grote toekomst voor zich. Dit vreselijke nieuws heeft ons allemaal hard getroffen. Wij leven mee met de familie”, aldus de Franse klimfederatie in een verklaring.