Rouw om talent Luce Douady (16): ’Ze is gegaan zoals ze leefde...’

Luce Douady maakte afgelopen zondag een tocht iets ten noorden van Grenoble, tussen de plaatsjes Saint-Pancrasse en Crolles. Terwijl de groep van het ene naar het andere klimgebied op weg was, gleed ze uit op een stijl pad, dat volgens Franse media op de gevaarlijke gedeelten voorzien was van een leuning. Het lichaam van het meisje, dat 150 meter naar beneden viel in een ravijn, is teruggevonden. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt op dit moment onderzocht.

Uit de klimwereld komen geschokte reacties. Douady was ’s lands hoop op klimgebied. Op haar 15e stroomde ze al door van juniorencompetities naar de top van de mondiale klimwereld. Vorig jaar veroverde ze goud op het WK boulderen voor junioren. Het onderdeel boulderen staat volgend jaar op het programma bij de Olympische Zomerspelen in Tokio.

„Luce, een jonge vrouw vol energie, passies, talenten! Een prachtig persoon! Zij is gegaan zoals ze leefde: ze verslond het. Wij denken aan haar familie en haar vrienden. Wij delen deze enorme leegte, het verdriet, de pijn. Laten we sterk zijn, in haar nagedachtenis”, schreef de klimvereniging van Chambéry in een bericht op Facebook.

Luce gold als een grote klimbelofte. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook de Franse klimfederatie eert Douady. „Luce was een jonge atleet uit het Franse klimteam, en erg veelbelovend. Ze was nog maar zestien jaar en had haar toekomst voor zich. Dit verschrikkelijke nieuws heeft haar klimvrienden, trainers en haar club Chambéry Escalade hard getroffen. De hele federatie is in rouw”, schrijft de organisatie in een communiqué.