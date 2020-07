’Stuwmeer’ aan varkens: Duitse slachterij weer open

Het is niet duidelijk of het bedrijf toestemming heeft alle activiteiten te hervatten. Vooralsnog mogen 30.000 varkens naar het bedrijf worden gebracht. Dat zijn er zeker vijfhonderd meer dan wat er op één normale werkdag wordt afgeleverd. Er is nog overleg over de hervatting van de hele productie. Het stilleggen van Tönnies heeft een ’stuwmeer’ aan varkens in stallen veroorzaakt, omdat veebedrijven hun dieren niet meer kwijt kunnen.

Bekijk ook: Coronaschandaal leidt tot vleesdiscussie