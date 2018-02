Schoten op universiteit Louisiana

Het incident komt tijdens een felle discussie in de VS over het wapenbezit. Afgelopen week zijn op een school in Florida zeventien mensen door een verwarde ex-scholier met een automatisch wapen de dood ingejaagd. In New Orleans zijn volgens de krant The Times-Picayune twee middelbare scholieren aangehouden die bij hun portret ,,the future school shooter' hadden gezet en dit via sociale media deelden.

De grap valt verkeerd negen dagen na het bloedbad in Florida. De twee scholieren zijn donderdag onmiddellijk aangehouden en er is huiszoeking bij hun gedaan. De misstap van de twee was slechts enkele uren nadat ten zuiden van het centrum van de stad circa honderd ouders in paniek naar een school gingen om hun kroost te halen nadat via sociale media een gerucht was verspreid dat de school door een 'schoolschutter' werd bedreigd.