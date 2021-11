Onrustige zaterdagavond in Nederland door baldadige jongeren: tientallen arrestaties, agenten gewond

In Den Haag is zaterdagavond de ME ingezet om „de openbare orde te herstellen”, meldde de politie. Dat gebeurde in de omgeving van de Vaillantlaan in de Schilderswijk. Daar werd door relschoppers met zwaar vuurwerk gegooid en werden verkeerslichten vernield. Ook gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance die een patiënt vervoerde, aldus de politie.

Ook in de Limburgse plaats Stein trad de politie op. De burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd. Deze blijft tot en met maandag van kracht.

Vijf agenten liepen verwondingen op. Eén van hen liep een hersenschudding en een knieblessure op en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Naast de ME werden ook politiepaarden, agenten te fiets en politiehonden ingezet. Twee politieruiters liepen gehoorschade op. Ook raakten twee agenten gewond aan hun hand. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld.

Ook op Urk was het onrustig, en werd met zwaar vuurwerk gegooid richting de massaal aanwezige politie. De officier van justitie maakte het daarom mogelijk dat preventief fouilleren was toegestaan. Acht personen werden aangehouden voor het in bezit hebben ofwel afsteken van vuurwerk.

Limburg

Tientallen jongeren zorgden voor overlast in de Roermondse wijk De Kemp. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie, die in groten getale aanwezig was. De politie probeerde de relschoppers uiteen te jagen en achtervolgde ze door de wijk. Richting het einde van de avond had de politie daar vier mensen aangehouden, onder meer voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, bedreiging en baldadigheid.

Zaterdag circuleerden er oproepen om naar diverse plaatsen in Nederland te komen om vuurwerk af te steken. Zo zou het ook onrustig zijn geweest in het Utrechtse Bunschoten en ook in Eindhoven werden de berichten op sociale media „scherp in de gaten gehouden, omdat we niet willen dat het uit de hand gaat lopen”, aldus een politiewoordvoerster. In het uitgaansgebied werd waar nodig preventief gefouilleerd. Ook in Katwijk aan Zee zou vuurwerk zijn afgestoken. Daar kwamen enkele honderden jongelui bij elkaar.

Rondom enkele voetbalwedstrijden was het zaterdagavond eveneens onrustig. Zo werden er twee wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters het stadion in waren gekomen. In de buurt van stadions werd ook vuurwerk afgestoken.