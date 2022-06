Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte Donny M. ging al vaker seksueel over de schreef bij kinderen Donny M. toonde als tiener al zorgwekkend gedrag: ’De duivel zit in die jongen’

Door Marcel Vink

Politieonderzoek bij de woning van een 22-jarige verdachte in Geleen. Ⓒ ANP

Geleen - Hoe kan een jongen met zo’n onschuldige en verlegen blik tot gruweldaden in staat zijn? Bewoners in Geleen zijn nog altijd van slag door het drama dat hun stad de voorbije dagen hard raakte. Hun buurtgenoot Donny M., verdachte in de zaak van de dood van de 9-jarige Gino, wordt een zonderling type genoemd. „Hij keek je nooit aan.”