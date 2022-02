Nederlands ambassadeteam verlaat Oekraïne en gaat werken vanuit Polen

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het steeds onveiliger in de Oekraïense stad Lviv, waar de ambassade tot nu zetelde. Eerder werd de ambassade daar al heen verplaatst vanuit de hoofdstad Kiev.

Reisdocumenten

Sinds de ambassade vanuit Kiev is verplaatst, hebben volgens het ministerie bijna dertig Nederlanders zich gemeld bij het steunpunt in Lviv. Een aantal van hen kreeg reisdocumenten. Ook gaf het steunpunt advies over Polen, eten en drinken.

Sinds 12 februari geldt een rood reisadvies voor Oekraïne. Nederlanders krijgen nu het advies alleen het land te verlaten als dat op een veilige manier kan. Lukt dat niet, dan geldt het advies om een veilige plek te zoeken. Volgens het ministerie worden Nederlanders niet geëvacueerd.