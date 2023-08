Geslaagde maanlanding van verkenner, India komt als vierde land ooit op de maan

India is pas het vierde land ooit dat een maanlanding succesvol weet uit te voeren. De Sovjet-Unie had in januari 1966 de primeur, gevolgd door de Verenigde Staten in mei 1966. China arriveerde in 2013 voor het eerst op de maan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Water

India landde met de missie Chandrayaan-3 op de zuidpool van de maan, een plek waar nooit eerder werd geland. De onbemande verkenner moet daar twee weken experimenten uitvoeren. Op de zuidpool van de maan is mogelijk water te vinden. Ook schijnt de zon er veel, dus kunnen zonnepanelen er veel elektriciteit opwekken. Dat maakt de zuidpool interessant voor de bouw van een maanbasis later.

Tekst gaat verder onder de foto.

In India werd er reikhalzend uitgekeken naar de maanmissie. Ⓒ ANP / AFP

Het was de tweede keer dat India probeerde op de maan te landen. In 2020 stortte de Chandrayaan-2 hard neer door een softwarefout. Na de crash besloot India weer een vaartuig te bouwen voor een nieuwe poging.

India wil nu mensen naar de ruimte brengen en een onbemand vaartuig op Mars laten landen, liet ruimtevaartorganisatie ISRO na de maanlanding weten.

’Diep onder de indruk’

Bij de landing kreeg India hulp van Europa. Ruimtevaartorganisatie ESA pikte signalen van de maanlander op en deelde die, zodat India de landing kon volgen. „Wat een manier om nieuwe technologie te tonen en de eerste zachte landing van India op een ander hemellichaam te bereiken. Ik ben diep onder de indruk”, liet ESA-baas Josef Aschbacher weten. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA feliciteerde India.

Ook Rusland wilde naar de zuidpool van de maan. Dat vaartuig had eveneens woensdag moeten landen, maar stortte zaterdag ongecontroleerd neer door een fout in de motoren. Eerder mislukten maanmissies van onder meer Japan en Israël.