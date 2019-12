Staatssecretaris Snel moet knokken voor positie

Onze verslaggever Inge Lengton is bij het debat aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Tijdens het vorige, emotioneel beladen debat over de slepende affaire rondom de kinderopvangtoeslag werd Snel nog gesteund door oppositiepartijen GroenLinks en de SGP. Maar na twee weken met veel nieuwe incidenten geven zij aan anders in de wedstrijd te staan. Volgens SGP-Kamerlid Stoffer moet Snel met een ’wonderverhaal’ komen als hij de steun van zijn partij wil houden. „Alles wat we tot nu toe hebben gezien, is niet genoeg”, voegt Stoffer daaraan toe.

Ook GroenLinks heeft genoeg gezien. De staatssecretaris is volgens Kamerlid Snels nu ’onderdeel van het probleem’ in plaats van de oplossing geworden.

Snel moet zich vandaag opnieuw verantwoorden voor de Kamer voor de affaire waarin duizenden ouders door de fiscus onterecht als fraudeurs werden neergezet en tienduizenden euro’s terug moeten betalen.

Dossiers

Dit keer gaat het vooral om de dossiers die gedupeerde ouders opvroegen. Zij kregen vervolgens een stapel multomappen waarin flink zwartgelakt was. Alsof dat niet pijnlijk genoeg is, blijkt dat de fiscus nog tot en met juli van dit jaar doorging met onrechtmatige controles.

Zonder de SGP en GroenLinks houdt Snel alleen nog de steun van de coalitie en oud-VVD’er Van Haga over. Maar zelfs bij Snels partij D66 valt te horen dat het moeilijk gaat worden. „Snel wacht een pittig debat”, aldus partijleider Jetten.

Van Haga laat weten het debat af te wachten, maar zit er minder hard in dan de rest van de oppositie: „Nu weer een nieuwe staatssecretaris inwerken, dat zie ik ook niet zo zitten.”

Stapt hij zelf op?

De vraag is of Snel zelf genoegen neemt met een minimale meerderheid of ervoor kiest zelf op te stappen. „Ik denk dat Snel de eer aan zichzelf moet houden”, zegt SP’er Leijten.

Ook PvdA’er Nijboer verwacht dat, vanwege de magere steun die de D66-bewindsman nog heeft. En binnen 50Plus valt te horen dat de kans groot is dat ’barbertje hangt’.

Doorlichten

Snel laat woensdag weten dat hij alle processen en systemen bij toeslagen gaat doorlichten om te kijken of ze wel aan de wet voldoen. Hij vindt dat noodzakelijk omdat er een ’stapeling van een aantal voorbeelden’ ligt waaruit blijkt dat dat niet het geval is.

De Belastingdienst blijkt zich niet alleen bij de kinderopvangtoeslag niet aan de wet te houden, maar ook bij het kindgebonden budget. Daar constateerde de staatssecretaris ’een foute werkwijze in het verleden’, meldt hij in een brief aan de Kamer. Die foute werkwijze hield in dat de systemen van de fiscus niet volgens de wet werkten.

De foute handelswijze bij het kindgebonden budget is inmiddels rechtgezet. Maar de kans is groot dat het op meer gebieden mis zit. Snel schrijft dat er inmiddels een ’stapeling van een aantal voorbeelden’ ligt. Daarom wil hij alle systemen en processen laten toetsen om te kijken of die wel aan de wet- en regelgeving voldoen. Hij is al begonnen met een verkenning daarvan.