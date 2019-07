Zes mensen onthoofd in Sinaï

Ⓒ EPA

CAÏRO - Op het Sinaï-schiereiland in Egypte zijn woensdag zes burgers onthoofd. Ze liepen volgens getuigen in de buurt van kuststad Al-Arish in een hinderlaag van een gewapende bende. Hun lijken zijn naar een ziekenhuis gebracht. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is nog niet opgeëist.