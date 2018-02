Burgemeester A’dam houdt crimineel terecht uit Wittenburg

Tijdens een kort geding op 8 februari gaf L. via zijn raadsman aan dat hij het niet eens was met het gebiedsverbod dat drie maanden geldt. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de burgemeester de noodzaak voor het gebiedsverbod voldoende gemotiveerd heeft.

’Geen alternatieven’

De verstoring van de samenleving was vrijdagavond 26 januari zo groot rond het buurtcentrum, waar allemaal jonge mensen aanwezig waren tijdens de schietpartij, dat het essentieel was om de rust terug te krijgen. De rechter oordeelt dat er eigenlijk geen andere alternatieven waren voor de burgemeester in deze zaak.

Hoe het momenteel met Gianni L. gaat, is niet bekend. Hij raakte ook gewond bij de schietpartij. Wat zijn verwondingen precies waren is door de politie niet bekend gemaakt.