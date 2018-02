Google leert slimme hulp Nederlands

De Assistent zit onder meer in smartphones en moderne luidsprekers. In de toekomst wordt hij ook toegevoegd aan andere slimme apparaten. Gebruikers kunnen tegen de Assistent praten om opdrachten te geven, zoals het afspelen van een lied of film, het opzoeken van een foto, het aandoen van lampen of het invoeren van een afspraak in een agenda. De Assistent kan ook aangeven of de wasmachine al klaar is en antwoorden geven op vragen. De slimme hulp begreep al Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Japans en Koreaans.

Google is niet het enige bedrijf dat een slimme hulp heeft gemaakt. Apple heeft Siri, Amazon heeft Alexa, Microsoft heeft Cortana en Samsung heeft Bixby.