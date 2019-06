Code oranje voor hele land behalve Zeeland

Hevige onweersbuien met zware regenval en hagel teisteren het land met lokaal zeer zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Het gebied trekt de komende uren van zuid naar noord.

Vanuit België breiden regen- en onweersbuien zich steeds verder over Nederland uit. Rond 23.00 uur onweerde het al in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht. Komende nacht krijgen alle provincies met het slechte weer te maken, meldt Weerplaza. Net als de afgelopen nacht kan het ook nu weer fors waaien, hagelen, hard regenen en intensief bliksemen.

Lokaal kan er tientallen millimeters regen vallen en zijn er op sommige plekken windstoten tot 90 km/uur. „Het noordoosten van het land loopt de zwaarste buien mis. Daar regent en onweert het vooral in de tweede helft van de nacht. De buien zijn dan naar verwachting minder zwaar”, aldus het weerinstituut.

Onweer houdt aan

Tegen de ochtend of vroeg in de ochtend van donderdag verdwijnen de buien naar de Noordzee. In de namiddag en avond kan Nederland zich opnieuw voor regen- en onweersbuien klaarmaken, is de verwachting.