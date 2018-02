Kabinet komt niet terug op uitspraak Ollongren

Kajsa Ollongren Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet wil niet terugkomen op de uitspraak van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat de Brunssumse wethouder Jo Palmen beter kon vertrekken. Vicepremier Hugo de Jonge wil niet zeggen of Ollongren in december te vroeg heeft geoordeeld over Palmen, van wie de integriteit in twijfel was getrokken.