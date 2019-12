Ministerie probeert zware delicten asielzoekers weg te moffelen

In het Friese Sint Annaparochie is het een komen en gaan van asielzoekers. Inwoners klagen over overlast. Ⓒ Anne van der Woude

Het aftellen is begonnen, het jaar 2019 nadert het einde. In de laatste dagen van dit jaar lichten we een aantal van onze verhalen nog een keer uit. In mei diende staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid uiteindelijk zijn ontslag in, nadat onze parlementaire redactie ontdekte dat hij zware delicten wegmoffelde in het rapport over misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers.