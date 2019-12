Kalender met mariniers is ’hot’: in twee dagen uitverkocht

„WOW, wat is de verkoop hard gegaan! Alle kalenders zijn op dit moment uitverkocht. Dank voor alle enthousiaste reacties. Wij gaan zo even de wal op om het te vieren”, meldt marinierskalender.nl.

Op de prenten is te zien hoe de mariniers met wapens in de weer zijn, poseren op een legertruck of simpelweg zwoel in de camera kijken. De kalender met twaalf mannen werd donderdag gepresenteerd en is dus enthousiast ontvangen. Vooral vrouwen reageren op sociale media lyrisch op de uitgave.

Eretrofee

Er zijn 3550 stuks gemaakt, omdat het volgend jaar 355 jaar geleden is dat het Korps werd opgericht. Dat gebeurde in 1665 en daarom kost de kalender 16,65 euro. De winst van de kalender gaat naar goede doelen die zich inzetten voor mariniers die lichamelijke en geestelijke problemen hebben.

Bekijk ook: Blote mariniers lanceren eigen kalender