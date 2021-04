OPROEP: Heeft u geboekt bij D-reizen?

Financieel

Hollands glorie voert boventoon met schatrijke Britse topvrouw als goede tweede

De berichtgeving over het lostrekken van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal door sleepboten van Boskalis ging er in als koek bij bezoekers van DFT. Ook het nieuws over het zeer riante salaris dat topvrouw Denise Coates kreeg overgemaakt in de voorbije vier jaar viel zeer in de smaak.