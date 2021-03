Ernstig verkeersongeluk Abcoude, A2 deels dicht

Video

Dronkenmansrit krijgt onverwachte wending

Tijdens een rit over de N256 in Zeeland komt Michael Smink in een levensgevaarlijke situatie terecht. Hij besluit de achtervolging in te zetten als hij een bestuurder slingerend over de weg ziet gaan. Heeft u ook iets gefilmd met uw dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@telegraaf.nl