Dode in auto tegen lantaarnpaal Hengelo, politie vermoedt misdrijf

Te zien is dat de auto tegen een lantaarnpaal staat. Ⓒ News United

HENGELO - In het Overijsselse Hengelo is dinsdag een man onder verdachte omstandigheden overleden. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval, maar gaat nu uit van een misdrijf.