Hengeloër van 32 in auto omgekomen na beschieting in woonplaats

In eerste instantie dacht de politie dat het ging om een verkeersongeval, op die oproep rond 23.00 uur dinsdag kwamen agenten af. Na onderzoek is duidelijk dat er een schietincident aan de naastgelegen Trijpstraat vooraf is gegaan, „nog geen 100 meter verderop”, aldus een politiewoordvoerster. „De man is over het trottoir gereden, heeft een verkeersbord platgereden en is tussen paaltjes door op de fietssnelweg gekomen. Daar is hij tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen.”

„Getuigen hebben de man vervolgens uit zijn auto getrokken, collega’s hebben daarna geprobeerd hem te reanimeren”, aldus de politie. Die hulp mocht niet meer baten.

Het is nog onbekend wat de aanleiding is voor het schietincident. Of de man is omgekomen door kogels of door het auto-ongeluk, is evenmin bekend. De politie roept mensen die rond 22.30 uur in de omgeving waren op zich te melden. Ook is ze op zoek naar mensen die rond die tijd filmpjes hebben gemaakt en naar mensen in de omgeving in het bezit van een dashcam of bewakingsbeelden.

Op de locatie doet een forensisch team nog onderzoek, onder andere met een drone om zo de aangetroffen situatie vast te leggen voor onderzoek. Ook zijn speurhonden ingezet.