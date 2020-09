Urker vrachtwagenchauffeur Jelle P. langer vast en via jury berecht

Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Canterbury. P. werd gepakt met in totaal 419 kilo, bestaande uit cocaïne en speed. Hij pleitte via een videoverbinding onschuldig, iets wat zijn Nederlandse advocaat Ruud van Boom vooraf al had aangegeven.

De Urker blijftnu tot 11 januari gedetineerd. Hij zal via juryrechtspraak worden berecht. De Britse advocate Simone Meerabux die hem eveneens vertegenwoordigt, wilde na afloop van de zitting geen commentaar geven. ,,We hebben geen toestemming van onze cliënt om gegevens met de media te delen. Daarom geven we geen toelichting.”