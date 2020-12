’Sloophuis Uddel vermoedelijk door jongeren aangestoken’

De politie kwam met zeker zes auto’s met spoed ter plaatse. Het gaat om een leegstaande woning in een buitengebied aan de Staverhul in Uddel. Het huis ging in vlammen op. „Een woning in brand steken is uiteraard levensgevaarlijk en onacceptabel. De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart.”

Ⓒ uddel.info / OK Media Producties

Volgens agenten waren er de bewuste avond veel jongeren op de been. De politie hoopt op tips van een van hen en vraagt dan ook ’nadrukkelijk om zich te melden’. „Dat geldt ook voor getuigen van de brand of mensen die weten wie hierachter zit. Daarnaast kunnen gemaakte beelden van groot belang zijn voor het onderzoek.”

De brandweer heeft de woning gecontroleerd uit laten branden. Een kraan is ter plaatste gekomen om de brandende delen uit elkaar te trekken. De politie laat aan De Telegraaf weten deze week „meer aanwezig te zijn gezien de onrust in het dorp. Zowel opvallend als onopvallend.”

De woning zou al worden gesloopt. Op de locatie komen verschillende nieuwe woningen.

